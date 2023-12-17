الوحدة في قمة «السعادة» بعد الفوز على «الزعيم»

العين 0-2 الوحدة

الوصل 2-1 كلباء

عجمان 0-3 النصر

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ابتسمت قمة «الكلاسيكو» أمس لفريق الوحدة على حساب مضيفه العين، حيث فاز «العنابي» بنتيجة 0-2، وذلك في ختام الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين. لعب الوحدة بواقعية ضمنت له ثلاث نقاط ثمينة، حيث قفز «العنابي» إلى المركز الرابع برصيد 20 نقطة، عائداً بذلك للمنافسة من جديد بعد أن كان تعثر في الجولات السابقة، بينما في المقابل تراجع «الزعيم» إلى المركز الخامس، بتجمد نقاطه عند 19، علما بأن لديه مباراة مؤجلة مع خورفكان.

وخاض الضيوف أغلب فترات اللقاء في مناطقه الخلفية والاعتماد بشكل واضح على الهجمات المرتدة، بينما في المقابل كان «الزعيم» المسيطر بشكل كامل على مجريات المواجهة لكن الصلابة الدفاعية للوحدة وعدم صناعة الفرص إلى جانب فقدان مفاتيح اللعب بغياب الثنائي بندر الاحبابي واريك جورجنيتس بداعي الايقاف عقد من مهمة الفريق في الوصول لشباك الحارس محمد الشامسي.

وعلى عكس مجريات اللقاء، وفي غمرة تفوق أصحاب الأرض خطف الوحدة التقدم بهدف مبكر في الدقيقة 12 بواسطة عمر خريبين مستفيداً من خطأ المدافع كوامي خلال محاولة الأخير إرجاع الكرة لحارس المرمى خالد عيسى إلا أن خريبين خطف الكرة ووضعها بكل سهولة في الشباك.

ولم تثمر الفرص العديدة التي حصل عليها لاعبو العين عن هدف، لكن في المقابل عاد الوحدة وسجل هدفه الثاني في الدقيقة 54، حين ضرب أحمد نور الله خط دفاع العين بتمريرة طويلة وجدت الروسي زليمخان باكاييف الذي استلم الكرة بكل سهولة ووضعها في المرمى.

وفي مباراة ثانية، عزز فريق الوصل صدارته للدوري بفوزه الثمين على حساب ضيفه اتحاد كلباء 2-1، محافظاً بذلك على سجله الخالي من الهزائم (8 انتصارات و3 تعادلات).

ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق شباب الأهلي الذي لديه مباراة مؤجلة مع الشارقة.

وقص نيكولاس خمينيز شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 31، وعزز زميله فابيو ليما بالهدف الثاني في الدقيقة 79، وقلص الضيوف النتيجة بالهدف الذي سجله جوستافو اوليفيرا في الدقيقة 80.

وفي مباراة ثالثة، استعاد فريق النصر توازنه سريعاً في الدوري بفوزه الثمين على حساب مستضيفه عجمان 3-صفر. سهل الهدف المبكر الذي سجله قائد النصر عادل تاعرابت في الدقيقة 20 من مهمة الفريق بصورة كبيرة، وأضاف زميله غابياديني الثاني في الدقيقة 34، وعاد اللاعب ذاته وأضاف هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه في الدقيقة 48. ورفع «الأزرق» رصيده إلى 12 نقطة متقدماً إلى المركز التاسع، فيما تجمدت نقاط أصحاب الأرض عند 10 في المركز الثاني عشر.