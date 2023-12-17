المرزوقي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لـ«التنس الآسيوي»

محمد فاضل - دبي

فاز ممثل الإمارات، والأمين العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي في دورته 2023-2027؛ وذلك في الانتخابات التي عُقدت في العاصمة التايلندية، بانكوك.

وقال المرزوقي في تصريح صحافي: إن «الفوز بالعضوية إنجاز مهم، ويأتي تزامناً مع النقلة النوعية التي تشهدها رياضة التنس في الإمارات على المستويات كافة، ومنها استضافة وتنظيم البطولات، وتطوير الأكاديميات، واستكشاف المواهب المواطنة، وتنمية إمكاناتهم». وأكد المرزوقي أن اتحاد التنس ماضٍ في خططه الطموحة، لتطوير رياضة التنس على المستويات كافة.