الوصل ينجو من "فخ النمور" ويعزز صدارة الدوري

عزز فريق الوصل صدارته لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بفوزه الثمين على حساب ضيفه اتحاد كلباء 2-1 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على استاد زعبيل ضمن الجولة الحادية عشر من المسابقة، محافظاً بذلك على سجله الخالي من الهزائم (8 إنتصار-3 تعادل).

ورفع "الإمبراطور" رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق شباب الأهلي الذي لديه مباراة مؤجلة مع الشارقة. وقص نيكولاس خمينيز شريط أهداف اللقاء في د 31، وعزز زميله فابيو ليما بالهدف الثاني د 79، وقلص الضيوف التنجية بالهدف الذي سجله جوستافو اوليفيرا د 80.