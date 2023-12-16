النصر يستعيد توازنه بثلاثية نظيفة أمام عجمان

استعاد فريق النصر توازنه سريعاً في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بفوزه الثمين على حساب مستضيفه عجمان 3-صفر في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم ضمن الجولة الحادية عشر من المسابقة.

وساعد الهدف المبكر الذي سجله قائد النصر عادل تاعرابت في الدقيقة 20 من مهمة الفريق بصورة كبيرة، وأضاف زميله مانولو غابياديني الهدف الثاني في الدقيقة 34، وعاد اللاعب ذاته وأضاف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 48 ليؤمن بذلك 3 نقاط مهمة. ورفع "الأزرق" رصيده إلى 12 متقدماً إلى المركز التاسع، فيما تجمدت نقاط أصحاب الأرض عند 10 في المركز الثاني عشر.