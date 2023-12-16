الجواد «سعادتي» يبحث عن لقب «الصفوح ستيكس»

ينشد الجواد «سعادتي» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مايكل كوستا، لقب سباق «الصفوح ستيكس» لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1400 متر، الذي يُجرى اليوم في الشوط الخامس والرئيس، من الأمسية الرابعة في موسم سباقات مضمار جبل علي التي تتضمن ستة أشواط، منها شوط مخصص للجياد العربية، تقام على المسارات الرملية بإجمالي جوائز 524 ألف درهم.

وتدشن الأمسية بكأس الوثبة ستاليونس لمسافة 1900 متر، بينما ستكون الإثارة حاضرة في الشوط الخامس، والبالغة جوائزه 96 ألف درهم، ويطلب فيه «سعادتي» بقيادة الفارس بين كوين، الانتصار الأول في موسمه الحالي، ومن أبرز المرشحين للقب

«مناداة» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب بوبات سيمار الذي حل في نوفمبر الماضي، سادساً في سباق «جبل علي كلاسيك».