خورفكان يتمسك بصدارة «الصالات».. وتعادل دبا الحصن مع كلباء
حقق خورفكان فوزاً مهماً على مضيفه مليحة 5-2، ضمن الجولة 12 لدوري كرة قدم الصالات، والتي أقيمت أول من أمس ليصبح رصيده 25 نقطة، متمسكاً بالصدارة بينما مليحة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط. وسجل لخورفكان علي محمد وعمر النقبي وحسين مال الله وعارف النقبي وهيثم الشاعر، بينما سجل هدفي مليحة محمد مصطفوي.
وتعادل دبا الحصن مع كلباء 2-2، وسجل لدبا الحصن خالد حارب وسعود خلفان، بينما سجل لكلباء العراقي علي خضير (هدفين). وفاز البطائح على الحمرية برباعية نظيفة، سجلها راشد عبيد (هدفين) وعبدالقادر حسن، ومحمد عبيد.
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