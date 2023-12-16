خورفكان يتمسك بصدارة «الصالات».. وتعادل دبا الحصن مع كلباء

حقق خورفكان فوزاً مهماً على مضيفه مليحة 5-2، ضمن الجولة 12 لدوري كرة قدم الصالات، والتي أقيمت أول من أمس ليصبح رصيده 25 نقطة، متمسكاً بالصدارة بينما مليحة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط. وسجل لخورفكان علي محمد وعمر النقبي وحسين مال الله وعارف النقبي وهيثم الشاعر، بينما سجل هدفي مليحة محمد مصطفوي.

وتعادل دبا الحصن مع كلباء 2-2، وسجل لدبا الحصن خالد حارب وسعود خلفان، بينما سجل لكلباء العراقي علي خضير (هدفين). وفاز البطائح على الحمرية برباعية نظيفة، سجلها راشد عبيد (هدفين) وعبدالقادر حسن، ومحمد عبيد.