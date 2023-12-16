شباب الأهلي يهزم «السماوي» ويزيد الضغط على الوصل

حقق شباب الأهلي يوم أمس، فوزاً مهماً على مضيفه بني ياس بنتيجة 1 - 2، ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، ليزيد «الفرسان» الضغط على الوصل المتصدر، حيث عزّز شباب الأهلي الوصافة بالنقطة 23، بفارق نقطة عن الوصل الذي يلتقي اليوم كلباء، بينما لدى شباب الأهلي مباراة مؤجلة.

وسجل هدفي شباب الأهلي لاعبه البرازيلي، ماتيوس، بواقع هدف في كل شوط، وجاء هدف تقليص الفارق لبني ياس بواسطة تاولانت سيفيري. في المقابل، تجمد رصيد بني ياس عند 13 نقطة في المركز الثامن. وفي مباريات أخرى عاد الجزيرة إلى سكة الانتصارات على حساب «الصقور» بهدف لصفر، وكذلك فاز الشارقة على ضيفه خورفكان 4-1 ليصعد إلى المركز الثالث مؤقتاً بـ20 نقطة، قبل خوض العين اليوم لقاء الوحدة، ولكل من العين والشارقة مباراة مؤجلة. في المقابل، حضر التعادل السلبي بين حتا وضيفه البطائح.

وحقق الشارقة رقماً تاريخياً هو الأول له في المحترفين، حين سجل هدفين في أول ثماني دقائق على ضيفه خورفكان، إذ تقدم لوان بيريرا «1»، ثم عزز موسى ماريغا بالهدف الثاني «8»، لكن خورفكان قلص الفارق عن طريق أنتونيو في الدقيقة «28». وفي الشوط الثاني، وسع فراس بالعربي الفارق مجدداً للشارقة بتسجيله الهدف الثالث «55»، ثم جاء الهدف الرابع عن طريق ماريغا في الدقيقة 64. وبهذه الهزيمة تجمد رصيد خورفكان عند 10 نقاط في المركز العاشر.

وتأزم موقف «الصقور» بعد الهزيمة بهدف دون رد من الجزيرة، ليتراجع إلى المركز الأخير بـ5 نقاط. ويدين الجزيرة بهذا الانتصار إلى مهاجمه أحمد العطاس، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 14، بفضل تمريرة هيأها له عمر تراوري. ورفع الجزيرة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس.

وجاءت مباراة حتا والبطائح ضعيفة المستوى، إذ خيم الحذر المبالغ فيه على أداء الفريقين. ولم يستفد حتا من النقص العددي للبطائح، بعد طرد لاعبه ديني بورغيس، بعد تدخل (الفار)، ليتقاسم الفريقان نقطتي التعادل. ورفع حتا رصيده إلى 5 نقاط في المركز قبل الأخير، مقابل 16 نقطة للبطائح السابع.