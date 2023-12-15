شباب الأهلي يهزم بني ياس ويقلص الفارق مع الوصل إلى نقطة

حقق شباب الاهلي الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، فوزا مستحقا على حساب مستضيفه بني ياس بنتيجة 1-2 في المباراة التي جرت بينهما بالشامخة اليوم في المرحلة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين. وسجل هدفي شباب الأهلي لاعبه البرازيلي، ماتيوس بواقع هدف في كل شوط، وجاء هدف تقليص الفارق لبني ياس بواسطة تاولانت سيفيري. في المقابل تجمد رصيد بني ياس عند 13 نقطة في المركز الثامن. وعزز شباب الأهلي الوصافة بالنقطة 23، بفارق نقطة عن الوصل الذي يلتقي غدا كلباء، بينما لدى شباب الأهلي مباراة مؤجلة.

وقدم شباب الأهلي، أداءً اتسم بالجدية والايجابية على المرمى بفضل نجمه حارب عبدالله، الذي شكل خطورة من الجهة اليمنى للسماوي، واستطاع أن يُمد المهاجمين بعدد من الكرات العرضية، في حين لم يقدم بني ياس ما يشفع له للخروج ولو بنقطة التعادل، باستثناء الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعد أن واجه مشاكل على مستوى التحضير وتباعد خطوطه، بشكل جعله يُعاني دفاعيا وهجوميا.