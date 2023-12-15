لاعبة أوزبكية تحرز ذهبية «المسدس» في مونديال الرماية البارالمبية 

تُوجت اللاعبة الأوزبكية مامادوجونوفا شاكنوزا بالميدالية الذهبية ضمن مسابقة (المسدس 50 متر سكتون مختلط لذوي الإعاقة الجسدية الفئة SH1)، وذلك في كأس العالم للرماية البارالمبية 2023 المقامة في مدينة العين. وحل في المركز الثاني ونال الفضية الفرنسي رومين سيلاموتو، بينما

كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب الأسترالي كيستوفر بيت. وقام عبدالله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنافسات البطولة، يرافقه جيسلين بيريز مراقب البطولة من اللجنة البارالمبية الدولية، بتتويج الفائزين بالميداليات.

وأشاد عبدالعزيز المطيري، رئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة، بالتنظيم المميز، والإمكانات الكبيرة المتوافرة. وعن مشاركة الكويت، قال: نشارك هذا العام وللمرة الأولى في منافسات السيدات ببطلاتنا عهد الرشيدي، والعنود الضفيري، في مسابقات الرماية بالمسدس 10 أمتار، وقد حققن نتائج طيبة، ونافسن على الميداليات، لكن الخبرة حسمت الترتيب في المسابقات التي شاركن فيها.