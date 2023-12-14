صافرة إيطالية ومكسيكية لمباراتي العين أمام الوحدة والوصل مع كلباء

عينت لجنة الحكام في اتحاد الكرة طاقم تحكيمي بقيادة الحكم الدولي الإيطالي دانيلي أورساتو لقيادة مباراة القمة بين العين وضيفه الوحدة المقررة السبت ضمن الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين. ويضم طاقم التحكيم، المساعدين سيرو كاربوني واليساندرو جيالاتيني، وأحمد سالم حكما رابعا ولوكا بايريتو حكم فيديو ومحمد يوسف حكم فيديو مساعد.

كما تم تعيين طاقم تحكيم بقيادة المكسيكي سيزار راموس لقيادة مباراة الوصل واتحاد كلباء غدا. ويضم طاقم التحكيم كلا من المساعدين خورخي سانشيز وبابلو هيرنانديز وعلي الزرعوني حكما رابعا ولويس سانتاندير حكم فيديو وجاسم عبدالله حكم فيديو مساعد.