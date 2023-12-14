نادي الحمرية يسلّم مكرمة حاكم الشارقة إلى 125 رياضياً من أصحاب الإنجازات

سلّم نادي الحمرية مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى 125 رياضياً من اللاعبين والمدربين والإداريين أصحاب الإنجازات في رياضات كرة السلة والسباحة وألعاب القوى والدراجات الهوائية والقوس والسهم، والشراع والتجديف، خلال حفل نظمه النادي أمس الأربعاء جرى فيه أيضاً تكريم الفائزين بمسابقة أفضل بحث علمي في مجال الاستدامة.

وقال رئيس مجلس ادارة نادي الحمرية حميد حسن الشامسي لـ«الامارات اليوم»: «نتقدم بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على المكرمة السخية ودعم سموه المستمر للرياضة والرياضيين في إمارة الشارقة وتتنوع أهدافنا وطموحنا بين الحفاظ على المكتسبات المتحققة وتعزيزها بانجازات جديدة».

وتابع: «النادي معروف بتميزه بالكثير من الالعاب الفردية ولدينا خطط فنية نهدف من خلالها للمزيد من الانجازات على المستوى العالمي».