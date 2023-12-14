البطائح يواجه الحمرية في أقوى مباريات دوري الصالات

تنطلق عند السابعة والربع من مساء اليوم منافسات الجولة الـ12 لدوري كرة قدم الصالات، إذ تقام ثلاث مباريات، ويلعب فيها مليحة مع خورفكان، ودبا الحصن مع اتحاد كلباء، بينما يلتقي البطائح مع الحمرية في قمة مباريات الجولة عند السابعة والنصف.

يذكر أن فريق خورفكان يتصدر ترتيب فرق البطولة برصيد 22 نقطة، يليه البطائح 18، ثم اتحاد كلباء 16، ودبا الحصن 13، الحمرية 11، ومليحة ثماني نقاط.