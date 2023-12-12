العربي يسجل أكبر فوز في «الأولى» على حساب الرمس

فاز فريق العربي على مضيفه الرمس بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة 11 لدوري الدرجة الأولى، وهي أكبر نتيجة تسجل في الموسم الحالي، ليصبح رصيد العربي 16 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الرمس عند ثلاث نقاط في المركز الأخير، إذ سجل أهداف العربي البرازيلي فاندر فيرا هدفين (18 و24) ومواطنه اديلتون جونيور(22)، والنيجيري سامويل مالام (68) وحمد إبراهيم (85).

وفي الجولة نفسها فاز الذيد على الجزيرة الحمراء بثلاثية نظيفة سجلها كل من البرازيلي فلورسان ناثان (40 و44) ومحمد فكري (90+4) ليصعد الذيد الى المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

وفاز الفجيرة بملعبه على ضيفه دبا الحصن بهدف نظيف سجله الجزائري عكاشة حمزاوي (23)، ليصعد الفجيرة إلى المركز السابع برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد دبا الحصن عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل دبا الفجيرة بملعبه مع الحمرية من دون أهداف، ليتراجع دبا الفجيرة إلى المركز الخامس برصيد 17 نقطة والحمرية 14 في المركز 11.