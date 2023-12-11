الجزيرة يُقيل المدرب دي بور بعد الخسارة أمام الوحدة

أقال نادي الجزيرة مدربه الهولندي فرانك دي بور من منصبه بعد الخسارة من الوحدة 2- 4 اليوم الأثنين في إياب الدور ربع النهائي من كأس المحترفين لكرة القدم.

وقال الجزيرة في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «قرر مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم إقالة مدرب الفريق الأول فرانك دي بور من منصبه بشكل فوري على ضوء تراجع الأداء والنتائج في الفترة الاخيرة بشكل لا يتناسب مع الأهداف المحددة للفريق».