الظفرة يهزم «سيتي» ويحافظ على وصافة دوري «الأولى»

فاز الظفرة على ضيفه «سيتي» بهدفين نظيفين سجلهما الإنجليزي بنيك أفوبي في الدقيقتين (80 و52)، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن الجولة الـ11 لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيده 22 نقطة في المركز الثاني، بينما لدى «سيتي» أربع نقاط في المركز قبل الأخير. كما فاز فريق «يونايتد إف سي» على ضيفه «غلف إف سي» بهدفين نظيفين سجلهما الأرجنتيني لويس مارسيلو (33 و67)، ليصبح رصيده 17 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد «غلف إف سي» عند 12 نقطة في المركز الـ13. وحقق فريق مسافي فوزاً مهماً على مضيفه مصفوت بهدف نظيف سجله اللاعب الزامبي إيمانويل في الدقيقة 47، ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز السادس، بينما لدى مصفوت ست نقاط في المركز الـ15. وفاز فريق «غلف يونايتد» على مضيفه التعاون بهدف نظيف سجله الغابوني هانتس لودروب (90+4)، ليصبح رصيده 13 في المركز الـ11، بينما لدى التعاون 13 نقطة في المركز العاشر.