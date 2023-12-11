شهدت قائمة «توب 5» للجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين تفوق ثلاثة أندية في صدارة التقييم الأسبوعي، وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختصين بالشأن الرياضي، مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل كل من جمهور الوحدة، وحارب عبدالله، وعمر خريبين، والمدرب ميريل رادوي، وحارس المرمى أحمد حمدان، على لقب الأفضل في الجولة المنصرمة.

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