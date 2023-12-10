الفجيرة تنظم 3 بطولات للترويض والقفز وجمال الخيل العربي

تشهد الفجيرة خلال الفترة بين 12 و17 الجاري، تنظيم ثلاثة بطولات رياضية مختلفة في القفز بالحواجز والترويض (الدريساج) وجمال الخيل العربي، وتقام في المنطقة المحاذية لقلعة الفجيرة التاريخية. وأعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الفجيرة الأولى لترويض الخيول "الدريساج" عن انطلاق البطولة في 17 الجاري، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره رئيس اللجنة المنظمة الدكتور أحمد الزيودي، ورئيس لجنة الدريساج باتحاد الفروسية والسباق، مدير البطولة علي الكعبي وعدد من المسؤولين.

ويشارك في البطولة 50 مشاركاً في 10 أشواط يتنافس فيها الفرسان على نيل 10 كؤوس ضمن 11 فئة. وتضم قائمة الفئات المشاركة في البطولة 11 فئة هي: ابتدائي، اول ناشئ، ابتدائي اول بالغ، ابتدائي ثاني ناشئ، ابتدائي ثاني بالغ، كما تضمّ الفئات متوسط اول، ومتوسط ثاني، ومتقدم اول، ومتقدم ثاني، إلى جانب مرحلة الاحترافية اول، ومرحلة احترافية ثاني، ومرحلة احترافية "الغراند برايز".