خورفكان ضيفاً على كلباء في قمة «الصالات»

تنطلق الساعة السابعة والربع مساء اليوم منافسات الجولة 11 في دوري كرة الصالات، وتعد المرحلة الثالثة التي ستكشف عن المتأهلين الأربعة إلى مرحلة «البلاي أوف»، وذلك بإقامة ثلاث مباريات. ويحل المتصدر خورفكان ضيفاً على كلباء في قمة كبيرة، بينما يلتقي الحمرية مع مليحة، ويطمح الحمرية لاستعادة النتائج الإيجابية، بينما مليحة للحاق بالمراكز المؤهلة.

وتختتم الجولة بمباراة البطائح مع دبا الحصن. ويتصدر ترتيب البطولة خورفكان برصيد 21 نقطة، يليه البطائح بـ17 نقطة، ثم اتحاد كلباء (15)، ودبا الحصن (12)، والحمرية (11)، ومليحة بخمس نقاط.