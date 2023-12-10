أكثر من 10 ملايين شخص شاركوا في «تحدي دبي للياقة» منذ 2017

كشف مدير «تحدي دبي للياقة»، يعقوب الزرعوني، أن «عدد المشاركين في النسخة المنقضية من «التحدي» بلغ أكثر من 2.4 مليون شخص، شاركوا في جميع فعاليات التحدي، التي أقيمت على مدار 30 يوماً»، مشيراً إلى أن مبادرة اللياقة البدنية الرائدة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حطمت الأرقام القياسية على مستوى المدينة، حيث بلغ إجمالي المشاركين في التحدي منذ النسخة الأولى 2017، وحتى النسخة الأخيرة التي اختتمت نهاية الشهر الماضي، أكثر من 10 ملايين شخص.

وقال الزرعوني لـ«الإمارات اليوم»: «من بين الفعاليات المميزة لـ(تحدي دبي للياقة)، مشاركة أكثر من 35 ألف درّاج، قطعوا مسافة تزيد على 546 ألف كيلومتر في (تحدي دبي للدراجات)، فيما شارك أكثر من 226 ألف عدّاء في (تحدي دبي للجري)، إلى جانب مشاركة كبيرة جداً في الدورة الأولى من (تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً)».

وأكد أن «تحدي دبي للياقة» تضمن أيضاً ثلاث قرى للياقة البدنية، هي: قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة، ومركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية، وكذلك مركز الجري والدراجات الهوائية، وشارك فيها ما يقرب من 400 ألف شخص طوال فترة التحدي. إضافة إلى الدور الذي قام به 26 مركزاً للياقة البدنية المجتمعية في تحفيز الأفراد على المشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية، حيث كانت هذه المراكز بمثابة منصات للياقة البدنية يسهل الوصول إليها.

وأضاف الزرعوني: «شهد التحدي تنظيم أضخم حصة تدريبية للتمارين عالية الشدّة من (أديداس وليز ميلز)، وأقيمت في شارع الشيخ زايد، وحطّمت الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس، وشارك فيها أشخاص من أكثر من 50 جنسية مختلفة، بقيادة مدربي ليز ميلز المشهورين. كما كان كأس دبي للبادل من الفعاليات البارزة خلال التحدي، حيث قدّم مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل العيادات المجانية للجمهور، وبرنامج الناشئين، والبطولات المجتمعية، وبطولات البادل للهيئات الحكومية، بمشاركة أكثر من 8000 فرد، إضافة إلى سباق الترايثلون في (أورا سكاي بوول)، وشارك فيه 100 شخص». وختم يعقوب الزرعوني بالقول: «أثبت تحدي دبي للياقة مرة أخرى أهميته ودوره الفعّال في تعزيز الوحدة المجتمعية والترابط، بهدف الوصول إلى نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، كما أثر بشكل إيجابي في تعزيز نمط الحياة الصحي».

• 2.4 مليون شخص شاركوا في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية لنسخة 2023 من «تحدي دبي للياقة».