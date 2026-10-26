"مساكن دبي" تدعو المقيمين في مجمّعاتها السكنية لتسجيل مليار خطوة ضمن "تحدي دبي للياقة"

أعلنت "مساكن دبي"، الشركة المالكة والمشغّلة لإحدى أكبر وأكثر محافظ التأجير السكني تنوعاً في دبي، اليوم عن تحدٍ جماعي لتسجيل مليار خطوة، داعيةً المقيمين في 21 من مجمّعاتها السكنية إلى المشاركة وتتبع خطواتهم اليومية، والمساهمة بخطواتهم في تحقيق هدف مشترك يبلغ مليار خطوة خلال الدورة العاشرة من "تحدي دبي للياقة".

وتأتي المبادرة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وتدعو أكثر من 146 ألف مقيم للمشاركة في تحقيق الهدف الجماعي، دعماً لـ"تحدي دبي للياقة" وتشجيعاً لهم على جعل النشاط البدني جزءاً من حياتهم اليومية.

ويمتد التحدي من 31 أكتوبر إلى 29 نوفمبر. ويمكن للمقيمين في مجمّعات "مساكن دبي" السكنية المشاركة من خلال تطبيق fitze، التطبيق الإماراتي لمكافآت اللياقة البدنية، وتتبع خطواتهم اليومية عبر التطبيق، حيث تضاف خطوات كل مشارك إلى رصيد الخطوات المسجلة في التحدي وصولاً إلى الهدف الجماعي البالغ مليار خطوة.

وخلال فترة التحدي، تنظم "مساكن دبي" أيضاً فعاليات وأنشطة للياقة البدنية في عدد من مجمعاتها السكنية، بما في ذلك ليان وشروق وغروب وذا غاردنز، تشمل جلسات اليوغا والزومبا والتمارين المتواترة عالية الكثافة (HIIT)، إلى جانب التحديات الرياضية والأنشطة العائلية.

وسيحصل المقيمون الأكثر نشاطاً في التحدي على بطاقات هدايا من "دبي ريتيل" بقيمة إجمالية تتجاوز 30 ألف درهم، كما ستتاح لهم فرصة الفوز بجوائز ضمن مجموعة مكافآت بقيمة مليون درهم عبر تطبيق fitze خلال "تحدي دبي للياقة".

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد السويدي، المدير العام لمساكن دبي: "لطالما كانت "مساكن دبي" جزءاً من النسيج الحضري للإمارة، مواكبةً مسيرة نمو المدينة وتنوع مجتمعاتها. وتشكّل رفاهية المقيمين محوراً أساسياً في نهجنا لبناء مجمّعات سكنية نابضة بالحياة، ويجسّد تحدي المليار خطوة هذا الالتزام على نطاق واسع. ومن خلال تشجيع المقيمين على تعزيز الحركة والنشاط في حياتهم اليومية، نسعى إلى ترسيخ أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً، بحيث تسهم مشاركتهم الجماعية في تحقيق هدفنا بتسجيل مليار خطوة، وتدعم في الوقت ذاته طموح دبي بأن تصبح واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً."

وقال يعقوب الزرعوني، مدير أول تحدي دبي للياقة: "تمثل الدورة العاشرة من "تحدي دبي للياقة" محطة مهمة في مسيرة المبادرة، التي تواصل توسيع نطاق المشاركة في مختلف أنحاء المدينة عاماً بعد عام. ويسعدنا أن نرحب بـ"مساكن دبي" ومجمعاتها السكنية في تحدي هذا العام. ويعكس جمع المقيمين في 21 مجمعاً حول هدف مشترك لتسجيل مليار خطوة قوة المشاركة الجماعية والدور المهم الذي تؤديه المجتمعات في تشجيع أفرادها على تبني نمط حياة أكثر نشاطاً."

شركاء التحدي والمكافآت

ويحظى تحدي المليار خطوة بدعم نخبة من الشركاء الذين يقدمون على مدار الشهر مجموعة من الجوائز وتجارب اللياقة البدنية والفعاليات المجتمعية، بما يعزز مشاركة المقيمين ويشجعهم على مواصلة تحقيق أهدافهم خلال التحدي.

وتدعم طلبات (talabat) الحملة بصفتها شريكاً استراتيجياً، وستكون شريك الترطيب الحصري في فعاليات اللياقة البدنية المجتمعية التي ستقام على مدار الشهر. كما يحصل المقيمون وعائلاتهم من حضور هذه الفعاليات على اشتراكات مجانية في talabat Pro.

وتنضم كريم (Careem)، التطبيق الشامل، كشريك للمكافآت، حيث يحصل أصحاب المراكز الخمسة الأولى على مستوى التحدي على اشتراك في Careem Plus لمدة 12 شهراً لكل منهم، فيما يحصل أصحاب المراكز الخمسة التالية على اشتراك لمدة 6 أشهر لكل منهم، بما يتيح لهم الاستفادة من التوصيل المجاني لطلبات الطعام والبقالة، إلى جانب مزايا حصرية للأعضاء عبر تطبيق Careem.

كما يحصل المشاركون الأكثر نشاطاً على بطاقات هدايا من "دبي ريتيل" بقيمة إجمالية تتجاوز 30 ألف درهم، تشمل جوائز بقيمة 5,000 درهم و3,000 درهم و2,000 درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى على مستوى التحدي على التوالي، بالإضافة إلى جائزة بقيمة 1,000 درهم للمقيم الأكثر نشاطاً في كل واحد من مجمعات "مساكن دبي" الـ21.

كما يحظى المقيمون بفرصة الفوز بجوائز ضمن مجموعة مكافآت بقيمة مليون درهم عبر تطبيق fitze خلال "تحدي دبي للياقة"، تشمل رحلات دولية وإقامات فندقية والمطاعم وقسائم التسوق وغيرها من الجوائز.

وتشهد الفعاليات المجتمعية أيضاً مجموعة من التجارب والأنشطة المقدمة من الشركاء، من بينها الدراجات التفاعلية من فروتفول داي (Fruitful Day)، وأنشطة عائلية تقدمها زمانيا (Zamania) ، إلى جانب جلسات للتمارين عالية الكثافة (HIIT) بقيادة متروفيت (MetroFitt)، وجلسات للملاكمة تقدمها باور بوكسينغ (Power Boxing)، بالإضافة إلى جلسات يوغا بدعم من مجلس دبي الرياضي.

وتجسد المبادرة التزام "مساكن دبي" المستمر بتعزيز رفاهية المقيمين وتوفير فرص تجمع أفراد مجتمعاتها وتشجعهم على تبني أنماط حياة أكثر نشاطاً.