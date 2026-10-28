«مليار خطوة في دبي».. 146 ألف مقيم يتحدون الخمول

أعلنت «مساكن دبي» تحدياً جماعياً لتسجيل مليار خطوة، داعيةً المقيمين في 21 من مجمّعاتها السكنية إلى المشاركة وتتبع خطواتهم اليومية، والإسهام بخطواتهم في تحقيق هدف مشترك يبلغ مليار خطوة خلال الدورة الـ10 من «تحدي دبي للياقة».

وتأتي المبادرة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وتدعو أكثر من 146 ألف مقيم للمشاركة في تحقيق الهدف الجماعي، دعماً لـ«تحدي دبي للياقة»، وتشجيعاً لهم على جعل النشاط البدني جزءاً من حياتهم اليومية.

ويمتد التحدي من 31 أكتوبر إلى 29 نوفمبر، ويمكن للمقيمين في مجمّعات «مساكن دبي» السكنية المشاركة من خلال تطبيق fitze، التطبيق الإماراتي لمكافآت اللياقة البدنية، وتتبع خطواتهم اليومية عبر التطبيق، حيث تضاف خطوات كل مشارك إلى رصيد الخطوات المسجلة في التحدي وصولاً إلى الهدف الجماعي البالغ مليار خطوة.

وسيحصل المقيمون الأكثر نشاطاً في التحدي على بطاقات هدايا من «دبي ريتيل» بقيمة إجمالية تتجاوز 30 ألف درهم، كما ستتاح لهم فرصة الفوز بجوائز ضمن مجموعة مكافآت بقيمة مليون درهم عبر تطبيق fitze خلال «تحدي دبي للياقة».

وقال المدير العام لمساكن دبي، أحمد السويدي: «لطالما كانت (مساكن دبي) جزءاً من النسيج الحضري للإمارة، مواكبةً مسيرة نمو المدينة وتنوع مجتمعاتها».

وقال مدير أول تحدي دبي للياقة يعقوب الزرعوني: «تمثل الدورة الـ10 من (تحدي دبي للياقة) محطة مهمة في مسيرة المبادرة، التي تواصل توسيع نطاق المشاركة في مختلف أنحاء المدينة عاماً بعد عام، ويسعدنا أن نرحب بـ(مساكن دبي) ومجمعاتها السكنية في تحدي هذا العام. ويعكس جمع المقيمين في 21 مجمعاً حول هدف مشترك لتسجيل مليار خطوة قوة المشاركة الجماعية والدور المهم الذي تؤديه المجتمعات في تشجيع أفرادها على تبني نمط حياة أكثر نشاطاً».