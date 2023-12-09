بعد الإخفاق الآسيوي.. الشارقة يبتسم في حتا

ابتسم الشارقة من جديد بعد الخروج الآسيوي وحقق فوزا عريضاً على حتا 4-1، اليوم السبت، على استاد راشد بن حمدان، في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وحافظ "الملك" بهذا الانتصار على صدارة قائمة الأندية الأكثر جمعا للنقاط خارج ملعبه، بعد أن حصد النقطة الـ14 من أصل 17 نقطة ليحتل المركز الخامس على قائمة الترتيب العام لجدول المسابقة، وما زال له مباراة متبقية أمام خورفكان من الجولة التاسعة.

وجاءت افتتاحية الأهداف عن طريق البرازيلي كايو لوكس من علامة الجزاء، بقرار من تقنية "الفار" إثر تعرض فراس بالعربي للسقوط داخل الصندوق من جانب أنيس كريمي"19".

وسجل الغيني عثمان كامارا أجمل أهداف اللقاء من ضربة خلفية من كرة هيأها له عبد العزيز الكعبي "41"، ووضع تيغالي بصمته في شباك حتا بتسجيله الهدف الثالث بعد جملة رائعة أنهاها بتسديدة داخل الشباك "45".

وسجل هدف حتا ألكسندر ميركل بتسديدة مُحكمة سكنت على يسار الحارس عادل الحوسني، "67".

وعاد عثمان كامارا ليوسع الفارق من جديد بإضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقه من تسديد خدعت حارس حتا "73".

وأهدر جمال معروف فرصة تقليص الفارق من جديد بعدما أضاع ضربة جزاء تحصل عليها عند الدقيقة 78.

وجاء الدور على مهاجم الشارقة موسي ماريغا ليُهدر هو الآخر ضربة جزاء تصدى لها حارس حتا "90+2".

وتجمد رصيد حتا بهذه الخسارة عند أربع نقاط في المركز الأخير.