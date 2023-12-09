الفجيرة يعلن «سوبر مصر» لكرة اليد بين الأهلي والزمالك اليوم

يلتقي في السادسة من مساء اليوم فريقا الأهلي والزمالك على لقب «كأس السوبر المصري» لكرة اليد بصالة مجمع زايد الرياضية في الفجيرة.

وتحط مباراة السوبر المصري الرحال للمرة الأولى بضيافة الإمارات، في إطار العلاقة الوطيدة التي تجمع بين اتحادي كرة اليد في كلا البلدين، بعد الاستضافات الناجحة للدولة في السنوات الأخيرة لسوبر كرة القدم المصري.

ويخوض الأهلي اللقاء بعد نجاحه في التتويج بلقب دوري المحترفين المصري، بجانب تتويجه بكأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي، ويتطلع في مواجهته المرتقبة لاستعادة كأس السوبر المصري الذي خسره الموسم الماضي أمام الزمالك تحديداً.

وفي المقابل، يتطلع الزمالك إلى تكرار فوزه على الأهلي سبتمبر من العام الماضي بنتيجة (27-23)، والاحتفاظ بكأس السوبر المصري.