«ريمونتادا الوحدة» توقف انتصارات الوصل

فرض يوم أمس، الوحدة التعادل الإيجابي 2-2 على ضيفه الوصل متصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، ضمن الجولة العاشرة، ليقدم «العنابي» خدمة للفرق المنافسة على اللقب، إذ فتح بذلك باب المنافسة على مصراعيه مجدداً، بعد أن كان الوصل ابتعد في الصدارة.

وسجل الوصل هدف التقدم بواسطة فابيو ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 13، ثم عزّز زميله سياكا سيديبي بالهدف الثاني في الدقيقة 19 بتسديدة قوية من داخل الجزاء عقب مجهود فني وبدني. وبدأت «ريمونتادا» الوحدة في الدقيقة 23 من خلال هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء نفذها بنجاح عمر خريبين.

وتغلب أصحاب الأرض على النقص العددي بعد طرد المدافع خالد بطي في الدقيقة 63، إذ عاد عمر خريبين وأضاف هدف التعادل في الدقيقة 75، بتسديدة من داخل الجزاء، ليضع «العنابي» النقطة 17 في رصيده، في المقابل وصل الوصل إلى النقطة 24.

وفي مباراة ثانية، استعاد شباب الأهلي «الوصافة» مؤقتاً بـ20 نقطة، بفارق نقطتين عن العين الثالث الذي يلتقي اليوم كلباء. وفاز شباب الأهلي بنتيجة كبيرة قوامها سبعة أهداف على ضيفه «الصقور» الذي ظل في المركز قبل الأخير بـ5 نقاط. وأكمل الضيوف المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 47 عقب طرد فهد سهيل.

وسجل لشباب الأهلي جويلهيرم دا سيلفا (1 و14)، ثم ثنائية من يوري سيزار (7 و49)، إضافة إلى هدف من ماتيوس ليما (55)، ثم ثنائية من حارب سهيل (73 و85).

وتلقّى أيضاً الجزيرة خسارة قاسية أمام ضيفه عجمان بنتيجة 1-5، وأكمل الجزيرة المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد عبدالرحمن العامري ولاعبه كوليبالي.

وسجل لعجمان هيكل الشيخاوي (37)، ثم مارسيانو (45+8) وعلي مدن (72) وعبدالله عبدالعزيز (74) ومحمد هلال (88)، بينما سجل هدف الجزيرة خلفان مبارك (39).

في المقابل، عاد البطائح إلى سكة الانتصارات بالفوز 2-1 على ضيفه بني ياس، وسجل للبطائح محمد راشد (3) وألفارو دي أوليفيرا (44)، بينما سجل هدف بني ياس سواريز (8).

• البطائح يعود إلى سكة الانتصارات على حساب بني ياس.