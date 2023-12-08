«جائزة الشارقة الكبرى» للزوارق السريعة تنطلق اليوم   

تدشن التجارب الحرة، اليوم، سباق «الطريق إلى الشارقة - جائزة الشارقة الكبرى»، الجولة الختامية في موسم بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، وتستضيف نسختها الـ22 الممتدة حتى بعد غدٍ، بحيرة خالد، ضمن «أسبوع الشارقة للرياضات العالمية»، وتنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

وكشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، في المركز الإعلامي للبطولة على بحيرة خالد، تفاصيل «جائزة الشارقة الكبرى»، بحضور رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خالد المدفع، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية حميد الكندي، والمروج العالمي لسباقات الزوارق السريعة «الفورمولا1» نيكولا دي سان جرمانو، وعدد من أبرز المتسابقين.

ووفقاً للجنة المنظمة، ينافس على لقب «جائزة الشارقة الكبرى» 21 من نخبة ألمع نجوم العالم، للظفر بلقبي سباقي السرعة، والرئيس، اللذين يُقامان يومي السبت والأحد، ويمثل الإمارات ثلاثة من أصل الفرق الـ10 المنافسة، بدايةً مع حامل لقب بطولة الموسم الماضي، فريق «أبوظبي للزوارق السريعة» الذي يمثله ثلاثة متسابقين، هم: الأميركي شون تورنتي قائد زورق رقم «1»، وثاني القمزي قائد زورق رقم «2»، وراشد القمزي قائد الزورق رقم «5»، فيما يمثل فريق الشارقة للزوارق السريعة، كل من الهولندي فرديناند زيندبيرجن قائد الزورق رقم «12» وزميله الفنلندي سامي سيليو قائد الزورق رقم «11»، على أن يقود فريق «الفيكتوري» كل من الإماراتي أحمد الفهيم قائد الزورق رقم «3»، والسويدي أريك ستارك قائد الزورق رقم «4».

من جانبه، أكد خالد المدفع أن إمارة الشارقة تجمع منذ 22 عاماً أبطال العالم وعشاق الرياضات المائية في مكان واحد.

بدوره قال حميد الكندي: «نسعى من خلال استضافتنا لهذه البطولة إلى تشجيع الشباب على استثمار طاقاتهم في الرياضات البحرية، وتحفيزهم على تحقيق التميز والابتكار في هذا المجال».

من جانبه، أعرب نيكولا دي سان جرمانو، عن سعادته بالتطوّر اللافت الذي شهدته البطولة بشكل عام، وجولة الشارقة خاتمة الموسم على مدى 22 عاماً.

وقال: «أصبحت الشارقة ملتقى الأبطال، وبات دورها مؤثراً ورائداً في تسريع وتيرة نجاح البطولة».