الوحدة يهدد رغبة الوصل في الفوز الثامن

تتجه الأنظار اليوم إلى قمة الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، حين يحل الوصل ضيفاً على الوحدة الساعة 19:30. ويأمل الفريق الضيف في تعزيز الصدارة بالنقطة 26، وتحقيق الفوز الثامن، وتجنب الخسارة، حيث فاز في سبعة وتعادل مرتين. في المقابل ستكون المباراة اختباراً صعباً للوحدة بـ 16 نقطة في المركز الرابع، ولمدربه الجديد الهولندي أرنو بويتنويج، الذي حقق في أول مباراتين له، فوزاً عريضاً على «الصقور» برباعية، وتعادل في الجولة الماضية أمام النصر 1-1. ويرغب بويتنويج بشدة في الفوز اليوم أمام المتصدر.

ويأمل الوصل في توسيع الفارق أكثر مع مطارده المباشر العين (18 نقطة)، الذي لديه مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة أمام خورفكان، بينما سيخوض الجولة العاشرة أمام كلباء غداً.

وحقق الوصل الموسم الحالي انتصارات مهمة على فرق كبيرة على غرار الشارقة والعين والجزيرة، ويسعى لتخطي عقبة الوحدة اليوم.

في المقابل، يريد شباب الأهلي الثالث (17 نقطة) تقليص الفارق مع الوصل حين يستقبل «الصقور» الساعة 19:30، ولديه مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة أمام الشارقة. وتلقى «الفرسان» خسارة قاسية في آخر مباراة أمام العين، ويريد التعويض اليوم، لكنه يخشى مفاجآت فريق الإمارات، الذي يعاني في المركز قبل الأخير، ولديه خمس نقاط فقط.

وفي مباراة ثالثة، يستقبل الجزيرة المنتشي من فوزه في الجولة الماضية على بني ياس 4-1 عجمان الذي تعثر بتعادل مُحبط مع حتا 1-1، في مواجهة تقام الساعة 16:45 عصراً، وتميل كفتها إلى الجزيرة الذي لديه 14 نقطة في المركز الخامس، مقابل سبع نقاط لعجمان الـ12. وفي لقاء الجريحين، يسعى البطائح إلى التعويض أمام ضيفه بني ياس الساعة 16:45، بعد أن خسر البطائح في الجولة الماضية أمام الوصل، وبني ياس أمام الجزيرة، ولدى البطائح 12 نقطة في المركز الثامن، مقابل 13 نقطة لبني ياس السابع.





• البطائح وبني ياس في لقاء «الجريحين».

• «الفرسان» لديه 17 نقطة في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط عن الوصل المتصدر.