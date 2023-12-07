العين في «الآسيوية».. أرقام غير مسبوقة وطموحات كبيرة

سطّر فريق العين فصلاً جديداً في تاريخ مشاركاته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بتحطيمه مجموعة من الأرقام القياسية غير المسبوقة له في البطولة القارية، ما رفع مستوى الطموح لدى الفريق بالذهاب بعيداً في النسخة الحالية. وفي المقابل دفع الشارقة ثمن الخسارة في آخر جولتين (الخامسة والسادسة)، ما جعله يودّع المسابقة مبكراً، على الرغم من النتائج اللافتة التي حققها في الجولات الأربع الأولى.

وارتفع مؤشر حالة اليقين لدى جماهير «البنفسجي» بقدرته على المنافسة بقوة على لقب المسابقة، عطفاً على النتائج القوية والأداء الرائع اللذين قدّمهما اللاعبون في مرحلة المجموعات، على الرغم من الخسارة في الجولة الخامسة، لكنها جاءت بعد أن حسم الفريق التأهل، وبسبب الدفع بفريق مكوّن في أغلبه من البدلاء، ثم فاز في لقاء أول من أمس، بالبدلاء أيضاً، على آهال التركماني في ختام الدور الأول بنتيجة 1-2.

وشهدت مرحلة المجموعات تحقيق العين أرقاماً غير مسبوقة، من ذلك أنها المرة الأولى من بين 16 مشاركة سابقة، يحقق فيها ثلاثة انتصارات خارج ملعبه في مرحلة المجموعات، إلى جانب تحقيق خمسة انتصارات، حاصداً بذلك 15 نقطة كاملة، والمرة الأولى أيضاً التي ينتصر خلالها في أول أربع جولات متتالية، ما ساعده في ضمان تأهله المبكر، كما أن المشاركة الحالية شهدت إحرازه أكبر عدد من الأهداف بواقع 17 هدفاً.

ومع نهاية مرحلة المجموعات، أكمل العين 125 مباراة في مشاركاته القارية، وحقق الفوز في 52، وتعادل في 35، بينما خسر 38 مواجهة، وسجّل 194 هدفاً، واستقبل 166 هدفاً. وقال مدرب العين، الأرجنتيني كريسبو في المؤتمر الصحافي: «أهنئ لاعبي فريقي على الأداء الجيّد والالتزام والجدية، وإظهار الاحترام للشعار الذي يرتدونه والفريق المنافس على حد سواء، وشكراً لإدارة النادي على الدعم المستمر، وشكراً لجماهير العين على المساندة المستمرة».

بدوره، اختتم الشارقة مشاركته القارية السادسة بوداع مفاجئ ومخيّب، وكان «الملك» وصل في مشاركته الأولى في 2004 إلى دور الثمانية، وانسحب في 2009، وخرج من المجموعات في 2020، ومن دور الـ16 في 2021، ومن المجموعات في النسخة الماضية 2022.

وعلى الرغم من أن الشارقة تجنّب الخسارة في الجولات الأربع الأولى، وكان قريباً جداً من التأهل، فإنه تراجع بشكل مفاجئ حين خسر من السد القطري في الجولة الخامسة، ثم الخسارة القاسية في الجولة الختامية أمام الفيصلي الأردني 2-1.

قرعة «الأدوار الإقصائية» 28 الجاري

تُجرى قرعة الأدوار الإقصائية في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، في 28 الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وجرى وضع العين في التصنيف الأول إلى جانب الأندية السعودية: الهلال والنصر والاتحاد، وحسب اللوائح لا يمكن أن يتواجه فريقان من المجموعة نفسها، وفي الوقت نفسه يُسمح بوقوع فريقين من الدولة نفسها معاً.

وينحصر منافس فريق العين المحتمل، بين الثلاثي ناساف ونافباخور الأوزبكيين، وسباهان أصفهان الإيراني، وتقام مواجهات ثمن النهائي ذهاباً وإياباً في 12 و14 و19 و21 فبراير المقبل، ويُلعب ربع النهائي ذهاباً وإياباً خلال الرابع والسادس و11 و13 مارس المقبل. أما نصف النهائي فيقام ذهاباً وإياباً في 16 و17 و23 و24، على أن تقام المباراة النهائية ذهاباً في 11 مايو، وإياباً في 18 من الشهر نفسه.

أرقام العين في الدور الأول لـ «الآسيوية»:

- 3 انتصارات خارج ملعبه.

- 5 انتصارات و15 نقطة كاملة.

- الفوز في أول 4 جولات متتالية.

- حصيلة كبيرة من الأهداف بواقع 17 هدفاً.