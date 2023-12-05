كاميلي يعود إلى الملاعب الإماراتية مدرباً للظفرة

أعلن نادي الظفرة، عبر موقعه الرسمي، تعاقده مع المدرب البرازيلي باولو كاميلي، لقيادة الفريق الأول الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، وذلك خلفاً لمدربه السابق الدكتور عبدالله مسفر، الذي تم الاستغناء عن خدماته أخيراً.

وجرى التوقيع على العقد بحضور رئيس شركة كرة القدم حمد خميس المنصوري.

وسبق للمدرب كاميلي تدريب أندية الإمارات وخورفكان ودبا الفجيرة، وحقق معها نتائج ملموسة.

يذكر أن الظفرة يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى برصيد 19 نقطة.