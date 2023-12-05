زورق الشارقة للإكس كات ثاني وثالث «جائزة الفجيرة الكبرى»

حصد زورق الشارقة للإكس كات المركزين الثاني والثالث في جائزة الفجيرة الكبرى، التي نظمهما نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، تحت إشراف الاتحاد الدولي لسباقات الزوارق السريعة، واتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وأعرب مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أحمد الحوسني، عن سعادته بهذا الإنجاز، خصوصاً أن هذه أول تجربة لزورق الشارقة للقوارب السريعة للإكس كات.