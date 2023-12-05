العين يؤدي «الواجب الآسيوي» في درجة حرارة منخفضة

سيشعر لاعبو فريق العين خلال نزولهم إلى أرضية استاد أسجابات في تركمانستان لمواجهة مستضيفهم آهال عند السادسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، بالامتنان للبداية القوية التي حققوها وأثمرت تأهلهم المبكر إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إذ إن «الزعيم» سيخوض اللقاء في أرضية ملعب دون المستوى كونها من العشب الصناعي، كما أن الحرارة ستصل إلى خمس درجات أثناء سير اللقاء.

وأكثر ما يريح أعصاب لاعبي فريق العين، هو أن اللقاء سيكون بدون أي دوافع حقيقية للطرفين، إذ يخوضانه أداء للواجب فقط. ففي حين أمّن «الزعيم» صعوده متصدّراً للمجموعة الأولى، فإن أصحاب الأرض لم تعد لديهم أي فرصة في التأهل إلى الدور المقبل على الإطلاق، حتى في حال خسارة بقية المنافسين.

وستكون المواجهة فرصة أمام المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، لمنح الفرصة مرة أخرى للاعبين البدلاء، بعد أن دفع بهم في لقاء الجولة الماضية أمام بختاكور، وهي المواجهة التي تلقّى فيها «الزعيم» خسارة غير مؤثرة بنتيجة 1-3، لكن أظهرت في الوقت نفسه، ضعف أداء اللاعبين الاحتياطيين.

ورافق بعثة الفريق إلى تركمانستان 18 لاعباً، من بينهم أربعة أساسيين فقط، إذ تم منح راحة لبقية اللاعبين على غرار الهداف التوغولي، لابا كودجو، والبارغوياني أليخاندرو كاكو، في حين يغيب لاعب الوسط الكوري الجنوبي، بارك يونغ، بداعي الإصابة التي كان قد تعرّض لها في مباراة شباب الأهلي في بطولة الدوري.

ويتصدر العين ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من خمس مباريات، مقابل سبع نقاط لباختاكور، وست للفيحاء، وأربع لآهال.

وكان فريق العين نجح في الفوز في الجولة الأولى على باختاكور 3-0 في طشقند، وفي مواجهة آهال 4-2 ضمن الجولة الثانية، وتخطى الفيحاء 4-1 في الثالثة، وكرر فوزه على الفريق السعودي 3-2 في الرياض لحساب الجولة الرابعة، ليضمن بذلك التأهل المبكر، بينما خسر في الجولة الماضية 1-3.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، باختاكور الأوزبكي، مع ضيفه الفيحاء السعودي في التوقيت نفسه، على استاد ميلي ستاديوم في العاصمة طشقند، ويتمسك أصحاب الأرض بالأمل لمرافقة «الزعيم» عبر بوابة أفضل الثواني.