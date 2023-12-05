«مربط دبي» يظفر بذهبية و3 فضيات في مهرجان الشارقة كلباء

فاز مربط دبي للخيول العربية بلقب ذهبي وثلاثة ألقاب فضية في مهرجان الشارقة كلباء الخامس للجواد العربي، الذي اختتم أول أمس على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، بمشاركة عدد كبير من المرابط الوطنية، التي حرصت على المنافسة بكل إمكاناتها المتميزة من أجمل الخيول العربية الأصيلة.

وحافظ مربط دبي على مكانته التاريخية في المهرجان الذي انطلق قبل خمس سنوات، وهو يقتصر على مشاركة المهور والمهرات، مع استثناء الأفحل والأفراس حسب النظام الخاص للمهرجان، حين حقق المركز الأول في نسخته الأولى، وأكد أحقيته القيادية على مدى النسخ التالية، بوصفه أقوى مربط وطني إنتاجاً وإنجازاً، والأفضل تقييماً على مستوى العالم حتى اليوم.

وذكر بيان صحافي: «سجل الإنجاز الذهبي للمربط المهر بعمر السنتين دي شخر، وهو من الفحل دي شخاط والفرس دي شامخة. وكان أبطال ثلاثية الوصافة الفضية، المهرة بعمر السنتين دي غمرة، وهي أيضاً من الفحل دي شخاط والفرس دي غالية، ثم المهرة بعمر ثلاث سنوات دي طفرة، وهي أيقونة الإنتاج العالمي الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي رويانة، وأخيراً المهر الحيوي بعمر السنتين دي شاهق، وهو من الفحل إكسكاليبور إي إيه والفرس البطلة والمنتجة العالمية إف تي شيلا».