مدرب العربي: التأهل لدور الـ 16 في الكأس إنجاز كبير

أعرب مدرب الفريق الأول لنادي العربي، الجزائري فؤاد بومضل، عن سعادته بالفوز المهم الذي حققه فريقه على حساب دبا الحصن، بهدف نظيف أول من أمس، وقاد فريقه للتأهل لدور الـ16 في كأس رئيس الدولة للمرة الثانية في تاريخ النادي.

ووصف الفوز بالاستثنائي، وأنه يعد إنجازاً كروياً لأي من أندية الدرجة الأولى التي تصل لهذه المرحلة من البطولة، مشيراً إلى أن هذا الفوز والتأهل يعني أن نادي العربي أصبح أحد أفضل 16 نادياً في الدولة سيخوضون المنافسات المقبلة للكأس، متمنياً استثمار زخم الفوز والتأهل لتحقيق نتائج أفضل في دوري الدرجة الأولى.

وقال بومضل لـ«الإمارات اليوم»: «قاتلنا لأجل تحقيق الفوز والتأهل بعد أن خضنا مباراة صعبة أمام دبا الحصن، وخصوصاً بعد أن سجلنا هدفاً مبكراً عن طريق البرازيلي إديلتون جونيور في الدقيقة 16، وكان علينا أن ندافع عنه طوال الوقت المتبقي وسط ظروف صعبة منها أن المباراة كانت مقامة على ملعب الفريق المنافس وأمام جمهوره، ويسعدني إصرار اللاعبين وعزيمتهم على تحقيق النجاح».

وتابع: «نعلم أننا وصلنا لمرحلة صعبة، إذ سنواجه أحد فرق المحترفين في الدور المقبل، لكننا سنلعب لأجل اسم النادي وجمهوره».