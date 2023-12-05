«أبوظبي لسيدات كرة القدم» يخوض الودية الثانية أمام منتخب الأردن اليوم

يخوض فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم النسائية، اليوم، مباراته الودية الثانية أمام المنتخب الأردني للسيدات على استاد البتراء بمدينة شباب الحسين الرياضية، في ختام معسكره الإعدادي بالأردن استعداداً للموسم الجديد.

وشهدت مباراته الودية الأولى التي خاضها مع المنتخب الأردني مشاركة أكثر من 18 لاعبة في الفريق، للاستفادة من التجربة في صقل قدرات جميع اللاعبات.

من جانب آخر، شارك وفد من الاتحاد الأردني لكرة القدم بعثة فريق نادي أبوظبي الرياضي احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ52، وضم الوفد الأردني ستيفاني النبر، رئيسة اللجنة النسائية عضو مجلس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، وسوسن حساسين، مديرة المنتخبات الوطنية.