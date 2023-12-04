الشارقة يتطلع إلى «التأهل الآسيوي» من بوابة الفيصلي

يخوض فريق الشارقة الساعة الثامنة مساء اليوم على استاد عمّان الدولي مواجهة مهمة أمام مضيفه الفيصلي الأردني، في لقاء الإياب ضمن الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. ويسعى الشارقة إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، لكن الأمور باتت معقدة بعد أن خسر في الجولة الخامسة بهدفين لصفر أمام السد القطري، وبات يحتاج إلى خدمة من السد بالفوز أو التعادل مع ناساف الأوزبكي من أجل أن يتأهل «الملك» مباشرة إلى الدور المقبل، حيث يملك الشارقة ثماني نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، وناساف الأول بـ10 نقاط، والسد ثالثاً بسبع نقاط، بينما الفيصلي أخيراً وخارج حسابات التأهل بثلاث نقاط فقط. وكان الشارقة فاز على الفيصلي في لقاء الذهاب بهدف لصفر. وبحسب لائحة البطولة، تتأهل الفرق المتصدرة للمجموعات الخمس في غرب القارة إلى الدور المقبل، إلى جانبها أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني.

ولاتزال الثغرات الدفاعية في فريق الشارقة، تقلق الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني كوزمين، لذلك عكف خلال التدريبات الأخيرة على معالجتها، إذ كانت هذه الثغرات سبباً في الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق على أرضه أمام السد، وخسر بسببها ثلاث نقاط غالية كانت كافية لكي يحافظ على الصدارة وعلى فرصة التأهل بيده دون انتظار نتائج الآخرين.

وإلى جانب الثغرات الدفاعية فإن الشارقة يعاني ضعفاً في الجانب الهجومي، ما جعله يخفق في الوصول إلى شباك الفريق القطري، رغم أنه يتوافر على نخبة من أفضل اللاعبين بينهم المهاجم المالي موسى ماريغا والبرازيلي كايو لوكاس، ولوان بيريرا.

ويدرك الشارقة أهمية مباراة اليوم التي تُعد حاسمة ومصيرية، إذ يتوجب عليه الفوز لكي يحافظ على فرصة التأهل في المركز الثاني، في حال تأهل ناساف متصدراً للمجموعة. ويعول كوزمين في المباراة على أوراقه الرابحة ممثلة في كايو وموسى ماريغا ولوان بيريرا.

وقال مدير فريق كرة القدم بنادي النصر سابقاً، المحلل الفني خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»، إن «الشارقة على الصعيد الآسيوي يسير بشكل جيد، رغم الخسارة الأخيرة أمام السد، لكنه يعاني منذ بداية الموسم ضعفاً في خط الدفاع لأسباب عدة، بينها وجود غيابات بسبب الإصابات مثل المدافع شاهين عبدالرحمن، كما أن كوزمين لم يوفق في عملية تدوير اللاعبين بالشكل المطلوب».

ترتيب المجموعة الثانية:

- ناساف (10 نقطة).

- الشارقة (8).

- السد (7).

- الفيصلي (3).