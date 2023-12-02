الوصل يخشى على الصدارة من «مفاجآت البطائح»

يمتلك الوصل فرصة ذهبية للابتعاد في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، حين يستقبل اليوم، البطائح في الساعة 16:45 عصراً في زعبيل ضمن الجولة التاسعة. ويأمل الوصل الاستفادة من تأجيل مباريات مطارديه: العين وشباب الأهلي والشارقة لكي يعزز صدارته للدوري، حيث إن لديه حالياً 20 نقطة، بفارق نقطتين عن العين الثاني، وثلاث نقاط عن شباب الأهلي الثالث. وتأجل لقاءا شباب الأهلي مع الشارقة، والعين مع خورفكان حتى 20 الجاري، بسبب مشاركة العين والشارقة في دوري أبطال آسيا.

ويتوجب على الوصل الذي لم يتعرّض لأي هزيمة حتى الآن، أن يحذر من مفاجآت البطائح الذي لديه 12 نقطة، وكان أحرج فريق الشارقة في الجولة الماضية، عندما تقدّم عليه بثلاثية نظيفة بعد مرور 35 دقيقة فقط، قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف ليخرج متعادلاً 3-3، ويخطف نقطة ثمينة.

ويدرك الفريق الأصفر أن الانتصار سيمنحه أريحية نسبية، كون الفارق سيصل إلى خمس نقاط كاملة بينه وبين أقرب ملاحقيه (العين)، ما سيحوّل الضغط على الأخيرين. ويقدّم مجموعة من نجوم الوصل مستويات مميزة، يتقدمهم فابيو ليما.

على الجانب الآخر، يمنّي البطائح النفس بمواصلة تقديم الأداء الجيد، والتعلم من أخطائه في كيفية المحافظة على التقدّم بالنتيجة، إذ ستكون مواجهة الوصل بمثابة اختبار حقيقي وقوي.

وفي مباراة ثانية يسعى الجزيرة إلى التعويض واستعادة اتزانه، وذلك حين يحل ضيفاً على بني ياس الساعة 19:30 مساء في ملعب الشامخة، في لقاء يأمل فيه أصحاب الأرض الاستمرار في الانتصارات بعد أن جمعوا 13 نقطة، والسعي إلى دخول المربع الذهبي، بينما يرغب الجزيرة (11 نقطة) في استعادة نغمة الانتصارات، بعد الخسارة في الجولة الماضية بـ2-4 أمام ضيفه الوصل.

