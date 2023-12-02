فوز الشارقة والبطائح في دوري السلة

نجح فريقا الشارقة والبطائح، أول من أمس، في تحقيق انتصارين مهمين في ختام الجولة الـ10 من الدور التمهيدي لكرة السلة. وفاز الشارقة على الظفرة بواقع (84-42)، بعد أن سيطر على المراحل الأربع (25-4 و19-12 و21-13 و19-13).

بينما انتصر البطائح على الوحدة بنتيجة (90-86)، بعدما نال أفضلية الربعين الثاني والرابع (26-23 و32-22)، والوحدة الأول والثالث (17-16 و24-16)، لكنهما لم يشفعا له للفوز.

ويتصدر الدوري شباب الأهلي بـ17 نقطة، بفارق نقطة عن النصر الذي يخضع للراحة الإجبارية في هذه الجولة، وثالثاً الوصل بـ14 نقطة، بفارق نقطة عن الشارقة الرابع، والبطائح خامساً بـ12 نقطة، بفارق نقطتين عن الوحدة السادس، بينما الظفرة أخيراً بثماني نقاط.