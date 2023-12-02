«مرسال» ينشد لقب الشوط الرئيس في ثالث سباقات موسم «جبل علي»

ينشد الجواد «مرسال» المملوك إلى سموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب مايكل كوستا، وقيادة بين كوين، لقب الشوط السادس والرئيس «يوم الاتحاد ستيكس»، لمسافة 1600 متر، ويقام اليوم في السباق الثالث من موسم مضمار «جبل علي».

وتتضمن الأمسية، التي تأتي ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، سبعة أشواط، تقام جميعها على المسارات الرملية، بإجمالي جوائز تبلغ 502 ألف درهم.

ويطمح «مرسال» إلى تحقيق الانتصار الرابع في مسيرته والثاني على التوالي، بعد أن توّج قبل أسبوعين على المضمار

ذاته بلقب سباق «محاذر ستيكس». وتصطدم طموحاته بوجود كوكبة من خيرة جياد مسافة 1600 متر رملي، خصوصاً الخيول التي سبق لها الفوز على المضمار ذاته.