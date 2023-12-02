نصيب عبيد: أعتز بكوني أول إماراتي يتقلّد ميدالية في الألعاب البارالمبية

عاد البطل نصيب عبيد بشريط ذكرياته إلى الإنجازات الرياضية التي سجلتها الرياضة الإماراتية في المحافل الدولية، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد، مشدداً على أنه فخور لكونه أول رياضي من الدولة يتقلد ميدالية في دورة الألعاب البارالمبية التي نال خلالها فضية سباق الكراسي المتحركة 400 متر في «سيدني 2000».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «في كل مناسبة سنوية لعيد الاتحاد أستذكر هذا الإنجاز، الذي لطالما كنت أحلم به منذ صغري إلى أن تحقق ورفعت علم الدولة في المحفل الكبير».

وأوضح: «أنا من أبناء الفجيرة وكنت أجري كامل تدريباتي في شوارعها في منطقة الفصيل، وكنت أحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، إذ تم توفير كل مستلزمات النجاح بالفوز بالميداليات».

ودعا نصيب عبيد الرياضيين من أصحاب الهمم إلى التدريب بروح رياضية أعلى وبشكل مميز لتكرار هذا الإنجاز، مؤكداً أنهم قادرون على ذلك، ولكن بشرط الابتعاد عن التدخين والاهتمام بالنظام الغذائي والالتزام بتوجيهات المدربين ليكون النصر حليفهم.