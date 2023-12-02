بيانيتش: لن أترك الملاعب بعد الاعتزال.. الكرة شغفي

أكد لاعب الشارقة، البوسني ميراليم بيانيتش، أنه لا ينوي الابتعاد عن كرة القدم عقب اعتزاله اللعب، مشيراً إلى أنه يميل للعمل مدرباً في المستقبل.

وقال بيانيتش لصحيفة «سبورت» الإسبانية إنه لم يحدد بشكل واضح مسيرته المهنية المقبلة، موضحاً: «أرغب في الاستمرار بالعمل في مجال كرة القدم، قد أصبح مدرباً أو أعمل في المجال الإداري، ولكن الأهم أنني لن أبتعد عن هذا المجال الذي أحبه، ولا أرى نفسي خارجه، لأنني شغوف جداً بالكرة وأرغب في نقل خبراتي وكل التجارب المختلفة التي عشتها إلى اللاعبين الشباب».

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً اقترب من نهاية مسيرته، إذ يلعب حالياً مع الشارقة، بينما استعرض اللاعب أبرز المحطات في مشواره مع العديد من الأندية، وقال: «رغم أنني لعبت في صفوف أكثر من فريق على مستوى احترافي كبير، ولكن أرى أن أجمل وأهم هدف سجلته في مسيرتي هو الذي سجلته بقميص أولمبيك ليون الفرنسي في موسم 2009-2010 بمرمى ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، حيث كان عمري 19 عاماً، في ذلك الوقت وكان الريال وقتها يضم في صفوفه مجموعة من النجوم الكبار مثل كريستيانو رونالدو وريكاردو كاكا وراؤول غونزاليس وفان دير فارت، ولكن رغم ذلك أقصينا الفريق الإسباني من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بطريقة لا تُصدق».

في المقابل، شدّد الدولي البوسني على أنه لا يشعر بالندم باتخاذه قرار الرحيل من يوفنتوس إلى برشلونة، وقال: «اللعب في صفوف النادي الكاتالوني كان بمثابة خطوة أخرى مهمة في مسيرتي المهنية، وبشكل عام يُعد البحث عن حافز دائماً أمراً مهماً، لأن الوجود في منطقة الراحة وعدم وجود أهداف ليس شيئاً جيداً».

واختتم تصريحاته مبدياً إعجابه بإمكانات لاعب وسط برشلونة بيدري، وقال: «أحب جداً طريقة لعبه، وأرى أن لديه مستقبلاً رائعاً، حيث إنني عرفته عندما كان عمره 17 عاماً في بداية مشاركاته مع (البرسا)، وأبرز ما يميزه أنه متواضع ويحاول دائماً أن يتحسن إلى الأفضل، لذلك أتوقع له أن يحظى بمسيرة رائعة في (كامب نو)».

نجم الشارقة:

• لم أشعر بالندم على قرار رحيلي من يوفنتوس إلى برشلونة.