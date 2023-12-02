اتحاد كلباء يكتسح دبا الحصن 1-9 في «الصالات»

سجل اتحاد كلباء انتصاراً كبيراً على ضيفه دبا الحصن بنتيجة 9-1، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري رديف الصالات، في نتيجة تعتبر الأكبر خلال المواسم الـ10 الماضية.

وسجل الأهداف كل من عبيد محمد «هدفين»، وعلي خليل «هدفين»، وثاني حسين «هدفين»، وحمد بن سعيد وسلطان خالد وعلي حسن، فيما سجل لدبا الحصن سلطان أحمد.

ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى 13 نقطة، ليصل إلى المركز الثاني في ترتيب دوري الرديف.