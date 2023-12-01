الوحدة يحرم "شرودر" الفرحة الأولى مع النصر

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على المواجهة التي جمعت النصر مع ضيفه الوحدة اليوم في افتتاح الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وكان النصر البادىء بالتسجيل عن طريق الإيطالي، مانولو جابياديني،"18"، ثم تعادل لأصحاب السعادة عمر خريبين، من ضربة جزاء "56".

وأظهر الفريقان رغبة صادقة في المبادرة على مستوى التسجيل، وان بدا النصر الأكثر تنظيما على مستوى خطوطه، رغم أن الكرة كانت بين متناول أقدام لاعبي الوحدة أغلب الفترات، الا أن مدرب النصر، الهولندي ألفريد شرودر، الذي تعتبر هذه أول مباراة رسمية له، عرف كيف يستغل الثغرات الموجودة في دفاع الوحدة، ومن احدى الفرص التي صنعها موسى ندياي، عرف المهاجم المُخضرم، جابياديني، كيف يستثمر كرة طويلة بين قلبي الدفاع وانفرد بالمرمى، ليضع الكرة من بين أقدام حارس الوحدة.

وبهجمة مماثلة انفرد جابياديني بالمرمى مرة أخرى، لكنه لم يستثمر الفرصة جيدا بالتسديد في أقدام الحارس لتتحول لضربة ركنية. وحاول الوحدة العودة للمباراة، لكن محاولته اتسمت بالفردية الشديدة فبرز باكييف في أكثر من مناسبة، الا أن محاولته لم يُكتب لها النجاح في الأخير.

ومع الشوط الثاني ضغط الفريق الضيف بصورة أكبر إلى أن تحصل باكييف على ضربة جزاء أكدت عليها تقنية الفيديو، من خطأ مدافع النصر ليما، انبرى لها عمر خرييبن، ووضعها على يمين حارس النصر.