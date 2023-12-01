حتا يحرم "البرتقالي" فرحة الفوز

فرط عجمان في فوز كان في المتناول واكتفى بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه حتا بنتيجة 1/1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم في افتتاح الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين. وتقدم عجمان عن طريق برستيج بعد عرضية تلقاها من هيكل الشيخاوي، تخطت المدافعين ووضعها مهاجم (البرتقالي) بسهولة داخل الشباك "72".

وفي الوقت المُحتسب بدلا من الضائع تمكن جمال معروف من تسجيل التعادل لحتا من ضربة جزاء، تحصل عليها بعد خطأ ارتكبه محمد جابر في حق لاعب حتا أرون تشيبولا، "90+4".

وجاءت المباراة أقل من المستوى، فانحصر اللعب في الشوط الأول وسط الميدان، مع أفضلية نسبية للفريق الضيف دون تهديد حقيقي على المرمى. وتحسن أداء البرتقالي بعد نزول برستيج، فتعددت المحاولات الهجومية، وكان أبرزها الفرصة التي أهدرها هيكل الشخاوي وهو في مواجهة المرمى.