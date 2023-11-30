الشارقة والبطائح ينشدان العودة إلى الانتصارات في دوري السلة

تستكمل في السابعة والنصف من مساء اليوم الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام لكرة السلة بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الشارقة وضيفه الظفرة، على أن يستضيف البطائح فريق الوحدة، في مواجهتين يرفع خلالها «الملك» و«الراقي» شعار استعادة نغمة الانتصارات، بعد تعثرهما نهاية الأسبوع الماضي، بخسارة الشارقة أمام الوصل (78-86)، والبطائح أمام النصر (92-96)، في مباراة حسمت بالشوط الإضافي، بعد التعادل مع نهاية الوقت الأصلي (80-80).

وانطلقت الجولة مساء أمس بلقاء وحيد، جمع شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة، أمام الوصل ثالث الترتيب برصيد 13 نقطة، كما تشهد الجولة دخول النصر المتصدر برصيد 16 نقطة مرحلة الراحة الإجبارية، في ظل اقتصار المنافسة في بطولة دوري مرحلة الرجال على سبعة أندية فقط.

ويتطلع الشارقة، صاحب رصيد 11 نقطة والمركز الرابع في الترتيب العام، لتكرار فوزه منتصف الشهر الماضي على الظفرة في لقاء ذهاب الدور التمهيدي بنتيجة (106-65)، ما يضمن لـ«الملك» الحفاظ على مركزه الرابع، بغض النظر عن نتيجة مباراة ملاحقه البطائح صاحب الـ10 نقاط.

وعلى الطرف الآخر، ينشد الظفرة صاحب رصيد الثماني نقاط، حصد الانتصار الأول له في الدور التمهيدي، الذي يمنحه التخلي عن المركز الأخير، شريطة تعثر الوحدة.

بدوره، يتسلح البطائح بعاملي الأرض والجمهور لتكرار فوزه على الوحدة ذهاباً (100-80)، إلا أن المهمة لن تكون سهلة في ظل رغبة قوية للوحدة صاحب التسع نقاط والمركز السادس، في انتزاع فوزٍ يؤكد الأداء المتطور الذي ظهر به الفريق منذ انطلاق مرحلة الإياب، على الرغم من خسارته مباراتيه الأخيرتين، أمام النصر المتصدر (77-86)، وآخرها أمام شباب الأهلي الوصيف في الجولة الماضية (77-104).