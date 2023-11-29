العروبة يغرّد بصدارة «الأولى».. و4 فرق تتنافس على الوصافة   

تركزت المنافسة في دوري الدرجة الأولى على المركز الثاني الذي تتنافس عليه فرق الظفرة (19 نقطة)، ودبا الحصن 18، ودبا الفجيرة 16، والجزيرة الحمراء 15، بعد انفراد العروبة بالصدارة برصيد 28 نقطة، بفارق تسع نقاط عن الثاني، و10 عن الثالث، في مشهد نادر وغير مسبوق في دوري الدرجة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، إذ بدأت تظهر ملامح الصعود لدوري المحترفين بشكل مبكر جداً، وبعد مضي عشر جولات فقط.

وكانت الجولة العاشرة التي أقيمت مبارياتها يومي الخميس والجمعة الماضيين، قد أسفرت عن فوز العروبة على التعاون بهدف نظيف، وفوز دبا الفجيرة على الجزيرة الحمراء بهدفين نظيفين، ليدخل بين الأربعة الأوائل في ترتيب فرق الدوري. وتعثّر الظفرة بالتعادل مع الذيد 2-2، بينما فاز دبا الحصن على مصفوت 3-0، والحمرية على الرمس بثلاثية نظيفة. وواصل «غلف إف سي» تميّزه للجولة السابعة على التوالي، وفاز على سيتي 2-1، بينما تعادل العربي مع الفجيرة 1-1.

وواصل العروبة تحطيم الأرقام غير المسبوقة قياساً بالمواسم الماضية، وأبرزها تسجيله تسعة انتصارات في 10 مباريات وعدم الخسارة، وتحقيقه أفضل بداية لفريق ينافس على الصعود.

فيما شهدت الجولة تميز مدرب وحارس وهدّاف دبا الفجيرة.

وكان الذيد بقيادة مدربه، جمال الحساني، مرشحاً لفوز استثنائي على الظفرة، والصعود إلى المركز السادس لولا استقبال شباكه هدفين في آخر خمس دقائق من المباراة التي تعادل فيها مع الظفرة 2-2، فيما نجح مدرب الحمرية، المواطن محمد جلبوت، في الفوز على الرمس بثلاثية نظيفة، واضعاً بصماته بعد يومين من تسلّمه تدريب الفريق. وبالمقابل ماتزال أندية مصفوت وسيتي والرمس تتعرض للنتائج السلبية منذ جولات عدة.

الأفضل في الجولة العاشرة

أفضل فريق: العروبة بعد أن واصل تحقيق الانتصارات وبدون أي خسارة ووسّع الفارق مع الوصيف إلى تسع نقاط، ومع الثالث إلى 10 نقاط.

أفضل لاعب مواطن: سعيد جاسم (الظفرة)، شارك في الدقيقة 83، وسجل هدفين في خمس دقائق، وقاد بهما فريقه إلى نيل نقطة التعادل الثمينة.

أفضل مدرب مواطن: محمد جلبوت (الحمرية)، نجح في قيادة فريقه للفوز على الرمس بثلاثية نظيفة، على الرغم من التحاقه بتدريب الفريق قبل يومين من موعد المباراة.

أفضل حارس مرمى: محمد سالم (دبا الفجيرة)، بعد تصدّيه لأربع فرص محققة التسجيل وبقاء شباكه نظيفة.

أفضل لاعب أجنبي: العماني محمد المربوعي (دبا الفجيرة)، إذ تمكّن من تسجيل هدفي الفوز لفريقه، والوصول إلى المركز الرابع.

أفضل مدرب أجنبي: الصربي زوران بوبوفيتش (دبا الفجيرة)، حيث نجح في قيادة فريقه إلى فوز صعب في مباراة قوية، وتقديمه مستوى عالياً والوصول إلى المركز الرابع.