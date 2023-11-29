هزيمة «آسيوية» غير مؤثرة للعين

تعرض فريق العين للخسارة الأولى هذا الموسم في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على يد ضيفه باختاكور الأوزبكي 1-3، في المباراة التي جمعت بين الطرفين مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، بينما لن تؤثر الهزيمة على وضعية «الزعيم» الذي كان قد ضمن تأهله متصدراً المجموعة منذ الجولة الماضية، إذ لديه في رصيده 12 نقطة، فيما أضاف باختاكور النقطة السابعة.

وكانت المباراة بمثابة فرصة للمدرب الجديد، الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، لإتاحة الفرصة لمعظم اللاعبين الاحتياطيين، إذ غاب عن التشكيلة أغلب الأساسيين بداعي الإرهاق، وجلس في دكة الاحتياط لاعبو الفريق الرديف، بينما في المقابل دفع مدرب الضيوف بتشكيلة الصف الأول، بهدف تحقيق الفوز لإنعاش حظوظه الضئيلة في التأهل عبر بوابة أفضل الثواني.

وعلى عكس التوقعات، نجح فريق العين في تسجيل هدف التقدّم بواسطة لاعبه عيسى خلفان، في الدقيقة 18، بعد انفراده بحارس مرمى الضيوف، بينما سجل باختاكور هدف التعادل في الدقيقة 55 عبر هوجيمات أركانوف، مستغلاً خطأ دفاعياً، وعاد اللاعب ذاته وسجّل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 62 من خطأ دفاعي أيضاً.

ولم تشفع تبديلات مدرب العين كريسبو في إعادة التوازن للفريق وتقوية الخط الخلفي، إذ تلقت شباك الحارس محمد بوسندة الهدف الثالث في الدقيقة 78، بواسطة دراغان سيران، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعقب الهدف استفاق أصحاب الأرض قليلاً، لكن بشكل لم يكن كافياً لتفادي الخسارة.

وسيخرج «الزعيم» في الجولة المقبلة ليحل في ضيافة آهال التركماني في الخامس من ديسمبر المقبل، بينما يستقبل باختاكور ضيفه، الفيحاء السعودي في طشقند.