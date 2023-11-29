الشارقة أمام حسابات معقّدة للتأهل في دوري أبطال آسيا

وضعت النتائج السلبية لفريق الشارقة وآخرها الخسارة، أول من أمس، على ملعبه أمام السد القطري بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، المدرب الروماني كوزمين الملقب بـ«صائد البطولات» أمام تحدٍ صعب لإعادة الفريق إلى الواجهة مجدداً، لاسيما أن الفريق كان أيضاً قد تعادل مع البطائح بنتيجة 3-3 في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما كان متأخراً بثلاثة أهداف نظيفة ليحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري، بعد نهاية الجولة الثامنة برصيد 14 نقطة حصل عليها بالفوز في أربع مباريات، والتعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما.

وفقد الشارقة - بخسارته أمام السد - صدارة المجموعة الثانية في البطولة الآسيوية التي كان يحتلها، بعدما تجمّد رصيده عند ثماني نقاط، في حين اعتلى ناساف الأوزبكي الصدارة بـ10 نقاط بفوزه 3-1 على الفيصلي الأردني الذي ودّع المنافسة، فيما حل السد ثالثاً برصيد سبع نقاط.

وأهدر الشارقة فرصة ثمينة لحصد بطاقة التأهل مباشرة في حال فاز على السد، ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى الجولة الأخيرة التي سيحتاج فيها إلى الفوز على مضيفه، الفيصلي الأردني في عمّان، وانتظار هدية من السد بالفوز على ناساف، ليعتلي حينها الصدارة ويحجز بطاقة التأهل عن المجموعة.

وبحسب لائحة البطولة، تتأهل خمسة فرق (متصدري المجموعات الخمس) بشكل مباشر، إلى جانب أفضل ثلاثة فرق حاصلة على المركز الثاني.

وبدا الشارقة خلال مباراة السدّ تائهاً، وعانى غياب ترابط خطوطه والثغرات الدفاعية، وافتقد إلى القوة الهجومية الضاربة، ولم يقدّم الفريق المردود الإيجابي الذي يمكّنه من تحقيق الفوز بعد الأخطاء الدفاعية القاتلة التي أهدت الفوز للسد.

وعلى الرغم من أن صفوف الشارقة تزخر بكوكبة من كبار النجوم المحليين والعالميين، من بينهم البوسني ميراليم بيانتيش، والمهاجم المالي موسى ماريغا، والبرازيلي كايو لوكاس، فإنه لم يكن منذ بداية الموسم الحالي الفريق الذي تُخشى مواجهته.

وبات مدرب الفريق كوزمين الذي كانت إدارة النادي قد جدّدت عقده لموسمين، في وضع صعب وأمام تحدٍ كبير، وهو مطالب من قِبل جمهور النادي بالعمل على تصحيح مسار الملك الشرقاوي، وإعادة الهيبة إلى صفوفه.

وقال مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، خلال المؤتمر الصحافي: «على الرغم من الخسارة أمام السد القطري، فإن حظوظ الشارقة في التأهل إلى دور الـ16 في البطولة ماتزال كبيرة»، مشيراً إلى أنه تبقت للشارقة مباراة أمام الفيصلي في الجولة السادسة والأخيرة، واصفاً إياها بأنها ستكون مباراة صعبة. وأضاف كوزمين: «خياراتي كانت صعبة جداً قبل مباراة السدّ بسبب غياب عدد من اللاعبين لظروف المرض والإصابات». وأوضح: «على الرغم من الحالة السلبية التي مر بها الفريق، فإنه سيعود، وثقتي كبيرة باللاعبين».

بدوره، أكد مدرب السد القطري، وسام رزق، أن فريقه نجح في الحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل بعد الفوز على الشارقة. وقال: «السد لعب مباراة قوية أمام منافس صعب، لكنه تمكّن من التفوق عليه بالروح القتالية».

كوزمين:

• خياراتي كانت صعبة جداً قبل مباراة السد بسبب غياب عدد من اللاعبين.