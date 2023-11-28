ليما: أوليفيرا يلهمني لتكرار إنجاز «الوصل 2007»

أكد لاعب الوصل، فابيو ليما، أنه يعلم تماماً حجم الشغف الذي وصل إليه جمهور «الإمبراطور» عقب البداية الرائعة التي حققها الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، بتصدره لائحة الترتيب برصيد 20 نقطة، عقب مرور ثماني جولات من المسابقة، مشيراً إلى أن نجم «الفهود» السابق، البرازيلي ألكسندر أوليفيرا، يُعدّ مصدر إلهام بالنسبة له لتكرار إنجاز «الأصفر» في 2007.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»: «إنه يتمنى أن يصل إلى ما حققه أوليفيرا مع الوصل، عندما أسهم اللاعب البرازيلي المعتزل في فوز الفريق بالثنائية للمرة الأولى في تاريخ النادي (الدوري والكأس)»، موضحاً: «لا شك أنني أعلم عن أوليفيرا جيداً وما قدمه لنادي الوصل، إذ إن الجميع هنا يتذكره دائماً، ويُعدّ من أبرز أساطير الفريق الذين لا يمكن نسيانهم، بعدما ارتبط اسمه بإنجاز تاريخي غير مسبوق».

وأضاف: «أتمنى أن أحقق الإنجاز نفسه، لأن الحصول على البطولات هو المقياس الأساسي بالنسبة للاعب والنادي والجمهور، في تقييم النتائج النهائية للفريق من ناحية النجاح، لذلك مهما تألق اللاعب أو حقق الفريق انتصارات على مدار الموسم، من دون تحقيق البطولة لن يتذكر الجمهور هذه اللحظات التي سيعززها الفوز بلقب».

وتحدث لاعب المنتخب الوطني عن نتائج الوصل في الموسم الحالي، وقال: «بالتأكيد حققنا بداية جيدة جداً، ونسير بشكل تصاعدي، ولكن الموسم في بدايته، سواء بالنسبة إلى الدوري أو المسابقات الأخرى، إذ لدينا 18 جولة أخرى في الدوري، كما أننا لم نحسم تأهلنا في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي إلى نصف النهائي، بينما لم نلعب أي مباراة في كأس رئيس الدولة، لذلك أمامنا عمل شاق وطويل ينتظرنا في الفترة المقبلة».

وحول تأثير فوز الوصل على ثلاثة أندية من المرشحين للفوز بلقب الدوري، وهي: الشارقة والعين والجزيرة، قال: «الفوز في هذه المباريات له تأثير معنوي جيد بالنسبة إلى اللاعبين والجمهور من ناحية ثقة الفريق بقدرته على الاستمرار في المنافسة، ولكن في الوقت نفسه أرى أن هذه النتائج مؤشر إيجابي مؤقت، لأن الفوز باللقب لا يتطلب فقط الفوز على الفرق المنافسة، ويجب أن يكون الفريق في كامل تركيزه أمام جميع الأندية، خصوصاً أننا تعادلنا أمام عجمان وخورفكان، وهو ما يؤكد عدم سهولة أي مباراة».

وشدد ليما على أن الوصل لا يستعجل أو ينظر إلى الترشيحات بشأن قدرة الفريق على الاستمرار في المنافسة، وقال: «نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، وتركيزنا حالياً على مواجهة البطائح في الجولة التاسعة، التي ستكون صعبة جداً، خصوصاً أن اهتمام الأندية أصبح أكثر بسبب وجود الفريق في صدارة الترتيب، إلى جانب أن المنافس قدم مستويات جيدة جداً في الموسم الحالي، وتعادل مع الشارقة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لكل منهما، ما يؤكد أننا نحتاج إلى جهد كبير وتركيز من جميع اللاعبين لمواصلة تحقيق الانتصارات».

نجم الوصل:

• البطولات هي المقياس الأساسي بالنسبة للاعب والنادي والجمهور.