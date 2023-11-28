الشارقة يفقد الصدارة «الآسيوية»

تلقى الشارقة خسارة موجعة أمام ضيفه السد القطري بهدفين نظيفين، خلال المواجهة التي جمعتهما أمس على استاد الشارقة في لقاء الإياب ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية بكرة القدم، وتأجل حسم بطاقة التأهل للدور المقبل في هذه المجموعة إلى الجولة السادسة والأخيرة، حيث سيواجه فيها الشارقة الفيصلي الأردني، فيما يلتقي السد مع ناساف الأوزبكي.

وتعد هذه الخسارة الأولى للشارقة في البطولة، ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط، متراجعاً إلى المركز الثاني، بعدما فقد صدارة المجموعة التي انتزعها ناساف الأوزبكي برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على الفيصلي الأردني أمس بنتيجة 3-1، فيما رفع السد رصيده إلى سبع نقاط، وبقي الفيصلي عند ثلاث نقاط.

وعانى الشارقة كثيراً في هذه المباراة من الهفوات الدفاعية وغياب القوة الهجومية.

أنهى السد الشوط الأول بهدف نظيف عن طريق لاعبه غو نزالو بلاتا، بعد مرور تسع دقائق على بداية المباراة، مستغلاً خطأ دفاعياً قاتلاً لدفاع الشارقة والحارس درويش محمد، وأضاف اللاعب بغداد بونجاح الهدف الثاني للسد «60». وحاول الشارقة تعديل النتيجة والعودة إلى المباراة مجدداً، لكن المحاولات التي قام بها موسى ماريغا وكايو لوكاس ولوان بيريرا باءت بالفشل.

في الشوط الثاني، دفع مدرب الشارقة كوزمين بعبدالعزيز الكعبي وتيغالي وسالم صالح، في محاولة لتعزيز الجانب الهجومي، واستعادة زمام المبادرة، لكن دون جدوى.