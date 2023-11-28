بطلة الدراجات مروة سلمان: تعبت من أجل هذا اليوم

جمعت بطلة المنتخب الوطني للشباب مروة سلمان سبع ميداليات خلال مشاركتها في البطولة العربية لدراجات المضمار التي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، أبرزها الميدالية الذهبية الإماراتية الوحيدة للإناث في البطولة، وذلك في آخر سباقات البطلة الصاعدة في البطولة بسباق المطاردة الفردية، وبعد عام من محاولاتها في الحصول على أول ميدالية ذهبية عربية.

وقالت مروة سلمان لـ«الإمارات اليوم»: «تعبت من أجل هذا اليوم وهذه الفرحة، وجاء ذلك في آخر سباق لي بالبطولة وبعد كل المحاولات في ستة سباقات أتوج فيها بالفضة أو البرونز، ولكن نجحت في آخر سباق بالتتويج بأول ميدالية عربية فردية لي على المستوى الشخصي، وبإذن الله تكون بداية لمزيد من الإنجازات».

وأضافت مروة سلمان: «أشكر كل من ساعدني للوصول إلى هذا الإنجاز، عبدالله سويدان، بدر علي، يوسف ميرزا، خلود الظاهري، منصور بوعصيبة، الذين وقفوا معي وقدموا لي كل الدعم لكي أصل إلى هذا اليوم».

من جهتها، أكدت والدة اللاعبة مروة سلمان خلال استقبالها في المطار عقب عودة البعثة: «مروة تتحدث معي يومياً وكنت أطلب منها التوقف وألا ترهق نفسها كثيراً بسبب ضغط السباقات، ولكنها كانت ترد عليّ دائماً بأنها تريد التتويج بذهبية عربية، ونجحت بعد عام من المحاولات والتدريبات بشكل يومي في ذلك».

وكان منتخب الدراجات قد حصل على 34 ميدالية عربية خلال البطولة ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام للدول الست المشاركة في البطولة، بينما تصدر منتخب الرجال منافسات فئة الكبار بعد تحقيق سبع ميداليات ذهبية في فئة الرجال.