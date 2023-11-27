العين يفوز على مليحة وينفرد بصدارة دوري اليد

نجا فريق العين من مصيدة ضيفه مليحة، بعد أن نجح في قلب تأخره مع نهاية الشوط الأول إلى انتزاع انتصارٍ صعب بفارق هدفين وبنتيجة (25-23)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، في ختام الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي في دوري كرة اليد. وأهدى الانتصار فريق العين الانفراد بصدارة الترتيب العام برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين عن مليحة، وواصل شباب الأهلي والجزيرة شراكتهما على صعيد المركز الثالث برصيد ست نقاط لكل منهما. وفرّط مليحة بفرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً على العين بفارق ثلاثة أهداف، وبنتيجة (15-12)، بعد أن نجح «الزعيم» العيناوي في استعادة اتزانه خلال مجريات الشوط الثاني، وحسم المباراة لصالحه بفارق هدفين وبنتيجة (25-23).